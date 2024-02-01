Названы типы продуктов, связанные с повышенным риском развития болезни Альцгеймера

Ученые обнаружили, что ежедневное употребление мясных полуфабрикатов связано с развитием болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

В исследовании приняли участие 438 австралийцев. Из них 108 страдали болезнью Альцгеймера, а 330 были здоровы. Более 17 лет ученые собирали информацию о пищевых привычках и образе жизни добровольцев, а также фиксировали количество регулярно употребляемого ими алкоголя.

Результаты показали, что те участники, у которых была ранее диагностирована болезнь Альцгеймера, как правило, часто употребляли в пищу пироги с мясом, сосиски, ветчину, пиццу и гамбургеры. Одновременно с этим в их рационе было мало фруктов и овощей. Также отмечается, в группе людей без когнитивных нарушений количество употребляемого вина было выше.

Авторы исследования выразили надежду, что полученные результаты смогут мотивировать молодых людей придерживаться здорового питания. По мнению ученых, сокращение количества употребляемых мясных полуфабрикатов может поспособствовать сохранению здоровья мозга в пожилом возрасте.

Ранее ученые обнаружили связь между дыханием во сне и памятью.