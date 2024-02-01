проект

>

Названы типы продуктов, связанные с повышенным риском развития болезни Альцгеймера

JAD: мясные полуфабрикаты могут повышать риск развития болезни Альцгеймера

close
100%
Depositphotos

Ученые обнаружили, что ежедневное употребление мясных полуфабрикатов связано с развитием болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

В исследовании приняли участие 438 австралийцев. Из них 108 страдали болезнью Альцгеймера, а 330 были здоровы. Более 17 лет ученые собирали информацию о пищевых привычках и образе жизни добровольцев, а также фиксировали количество регулярно употребляемого ими алкоголя.

Результаты показали, что те участники, у которых была ранее диагностирована болезнь Альцгеймера, как правило, часто употребляли в пищу пироги с мясом, сосиски, ветчину, пиццу и гамбургеры. Одновременно с этим в их рационе было мало фруктов и овощей. Также отмечается, в группе людей без когнитивных нарушений количество употребляемого вина было выше.

Авторы исследования выразили надежду, что полученные результаты смогут мотивировать молодых людей придерживаться здорового питания. По мнению ученых, сокращение количества употребляемых мясных полуфабрикатов может поспособствовать сохранению здоровья мозга в пожилом возрасте.

Ранее ученые обнаружили связь между дыханием во сне и памятью.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами