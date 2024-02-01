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Ученые идентифицировали новый биомаркер качества донорской крови

Blood: качество донорской крови зависит от концентрации в ней кинуренина

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Илья Питалев/РИА Новости

Ученые из университета штата Колорадо в США выяснили, что донорская кровь с высоким содержанием метаболита кинуренина быстрее разрушается — теряет необходимые для успешного переливания свойства. Результаты исследования опубликованы в журнале Blood.

Переливание крови является одной из наиболее распространенных медицинских процедур в стационаре. Отмечается, что кровь, предоставленная донорами, может храниться до 42 дней перед применением по назначению. Эффективность транспортировки эритроцитов — красных клеток крови, которые транспортируют гемоглобин и отвечают за обменные процессы тканей и органов, становится меньше по мере ее хранения.

В своем исследовании ученые сосредоточились на выявлении биомаркеров качества донорской крови, связанных с более продолжительным сроком ее хранения. Также исследователи изучили, как возраст, пол и ИМТ донора влияют на качество крови. Они использовали информацию о 13 тысячах доноров, взятую из общего биобанка США и базы данных исследований эпидемиологии реципиентов.

Исследователи обнаружили, что высокое содержание метаболита кинуренина в крови (вещества, подвергшегося в процессе обмена веществ химическим превращениям), является маркером «хрупкости» ее клеток. Повышенная концентрация этого вещества чаще обнаруживалась в крови доноров мужского пола, пожилых женщин и людей с высоким ИМТ. Кровь, богатая кинуренином, может быстро разрушаться, что снижает эффективность переливания и сокращает срок хранения.

По мнению исследователей, их открытие поможет адаптировать методы переливания к индивидуальным потребностям реципиентов. Также такой подход в дальнейшем позволит лучше понять, какие метаболические особенности способствуют долгому сроку хранения донорской крови.

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