Обнаружена связь между синдромом поликистозных яичников и ухудшением памяти

У женщин с синдромом поликистозных яичников снижение целостности белого вещества мозговых полушарий может быть признаком раннего старения мозга и ухудшения когнитивных способностей. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США). Результатами они поделились в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 907 женщин в возрасте 18-30 лет. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участниц и оценили их когнитивные навыки с помощью соответствующих тестов. На момент их прохождения у 66 участниц был синдром поликистозных яичников (патология, при которой нарушается гормональный фон вследствие сбоев в работе поджелудочной железы, надпочечников, гипоталамуса и гипофиза). После этого началась фаза наблюдения за испытуемыми, длившаяся около 30 лет.

В результате повторных тестов на когнитивные способности стало ясно, что у добровольцев с синдромом поликистозных яичников средний балл был примерно на 11% ниже по сравнению со здоровыми людьми.

После корректировки на возраст, этническую принадлежность и уровень образования исследователи обнаружили, что люди с синдромом поликистозных яичников получили более низкие баллы по трем из пяти проведенных тестов, направленных на оценку памяти, внимания и вербальных навыков.

Также отмечается, у людей с этим заболеванием снижена целостность белого вещества мозговых полушарий. Это компонент центральной нервной системы позвоночных животных, функцией которого является осуществление сообщения между различными отделами центральной нервной системы. Такое открытие ученые сделали после 25-30 наблюдений за участниками и проведения некоторым из них сканирования мозга.

Снижение целостности белого вещества может выступать в качестве биомаркера раннего старения мозга и ухудшения психического здоровья. Тем не менее, ученые уточнили, что их исследование не направлено на выявление причинно-следственной связи между развитием поликистоза яичников и снижением когнитивных способностей. Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить (или опровергнуть) эти выводы и определить, какие изменения приводят к снижению когнитивных навыков.

Ранее ученые обнаружили связь между дыханием во сне и памятью.