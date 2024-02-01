Стало известно, страдали ли древние греки и римляне болезнью Альцгеймера

Ученые из университета штата Калифорния выяснили, что около 2000-2500 лет назад древние греки и римляне предположительно страдали болезнью Альцгеймера намного реже в сравнении с людьми XXI века. Результаты опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

В своем исследовании ученые сосредоточились на анализе классических древнегреческих и древнеримских медицинских текстов. Они искали в них упоминания о признаках болезни Альцгеймера, таких как снижение когнитивных способностей — ухудшение памяти, снижение навыков пространственного ориентирования, развитие речевых нарушений.

Исследователи обнаружили всего несколько упоминаний о легких когнитивных нарушениях в изучаемых древнегреческих текстах. Также они выявили по крайней мере четыре утверждения, которые предполагают описание прогрессирующего слабоумия у древних римлян. Тем не менее, по мнению ученых, нельзя с уверенностью утверждать, что они связаны с болезнью Альцгеймера.

Также научный коллектив изучил множество древних медицинских трудов древнегреческого врача Гиппократа и его последователей. В тексте перечислены болезни, часто проявляющиеся в пожилом возрасте, такие как глухота и расстройства пищеварения. Однако в текстах не упоминалось о потере памяти.

В более поздних древнеримских текстах появляются рассуждения на тему того, что в возрасте 80 лет некоторые пожилые люди начинают испытывать трудности с обучением новому. Ученые предположили, что загрязнение окружающей среды по мере увеличения плотности населения римских городов привело к снижению когнитивных способностей жителей. Кроме того, римские аристократы использовали свинцовую домашнюю утварь для приготовления пищи и добавляли ацетат свинца в вино (чтобы подсластить его) невольно подвергая себя воздействию мощного нейротоксина. Это также негативно сказывалось на здоровье мозга.

Отмечается, что, вероятнее всего, активный образ жизни большинства древних греков и римлян является причиной сохранения их когнитивных способностей.

Ранее был создан новый инструмент, помогающий предсказать прогрессирование болезни Альцгеймера.