Ученые предупредили о негативных последствиях колебаний кровяного давления

Ученые из имперского колледж Лондона выяснили, что у людей с нестабильным кровяным давлением риск сердечного приступа и инсульта может быть повышен. Результаты исследования опубликованы в European Heart Journal (EHJ).

Исследователи наблюдали более чем за 8 тысячами британцев с высоким кровяным давлением в течение 20 лет. Они обнаружили, что колебания систолического давления (верхнего числа на тонометре, характеризующего давление в артериях в момент, когда сердце сжимается и выталкивает кровь) со временем становятся фактором риска инсульта, инфаркта и фибрилляции предсердий.

Участники исследования были разделены на группы в соответствии с показателями их среднего систолического артериального давления и его вариабельности (изменчивости). Выяснилось, что среди добровольцев со средним систолическим артериальным давлением ниже 140 миллиметров ртутного столба у людей с самой высокой вариабельностью риск сердечных приступов, инсультов и других сердечно-сосудистых событий был на 16% выше по сравнению с испытуемыми с самой низкой вариабельностью.

Также отмечается, что даже колебания давления в пределах нормальных значений были связаны с повышенной вероятностью развития этих патологий. По мнению исследователей, представлять серьезную опасность для здоровья могут колебания систолического артериального давления на 13 миллиметров ртутного столба и более в течение пяти лет.

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