Врач Кашух рассказала о возможных причинах метеоризма

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала о возможных причинах метеоризма и способах справиться с ним. Об этом эксперт сообщила в интервью газете «Известия».

По словам Кашух, метеоризм занимает первое место среди всех расстройств пищеварительной системы. При этом довольно часто метеоризм сопровождается и другими симптомами, в частности, нарушениями стула и болью в животе.

Эксперт отметила, что часто метеоризм не является признаком болезни, а связан с неправильным питанием — употреблением большого количества капусты, бобовых, пива, молочных продуктов (если имеется непереносимость лактозы). Кроме того, повышенное газообразование может вызвать спешка во время еды, так как, питаясь на бегу, человек заглатывает большое количество воздуха.

С другой стороны, метеоризм может быть одним из симптомов болезней кишечника и других органов. Он может свидетельствовать об острых кишечных инфекциях, неинфекционных воспалительных заболеваниях, онкологических процессах в организме.

Часто причиной метеоризма является синдром избыточного бактериального роста. Во время него в тонкой кишке начинают активно размножаться бактерии, которые в норме обитают в толстой кишке.

Эксперт заявила, что при вздутии живота и повышенном газообразовании следует обратиться к терапевту или гастроэнтерологу. А для профилактики метеоризма следует ограничить употребление продуктов, которые вызывают повышенное газообразование.

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