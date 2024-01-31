Психологи выяснили, что помогает быстрее найти настоящую любовь

Американские исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли связь между целеустремленностью человека и его привлекательностью в глазах потенциальных партнеров для близких отношений. Работа опубликована в научном журнале International Journal of Applied Positive Psychology (IJAPP).

«В целом мы обнаружили, что люди с более масштабными целями считаются более романтически привлекательными», — отметила соавтор статьи, доцент кафедры психологии Изабелла Д'Оттон.

В рамках эксперимента ученые создали девять профилей на сервисах знакомств. В описании четырех из них были указаны различные жизненные цели: помогать другим (просоциальная), найти партнера и создать семью (отношенческая), обеспечить материальный достаток (финансовая) и создавать новое и оригинальное (творческая). В остальных пяти профилях не указывались какие-либо цели выдуманных личностей, которые они представляли.

Оказалось, что наличие устремлений делало людей привлекательнее в глазах тех, кто разделяет те же ценности. Например, творческих людей сильнее тянуло к тем, кто тоже занимается творчеством. Однако этот эффект был слабее всего выражен в категории финансовых ценностей.

«В целом, если посмотреть на все профили, людей не так уж сильно привлекают те, кто гонится за богатством», — подчеркнула Изабелла Д'Оттон.

По словам ученых, это открытие позволяет пересмотреть стратегии поиска идеальных романтических отношений. Психологи добавили, что вероятность встретить особенного человека на пути к собственной цели выше, чем пытаться подстроиться под не разделяющие твои ценности партнера.

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