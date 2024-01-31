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Невролог оценил вероятность управления гаджетами силой мысли

Невролог Сутормин: технологии управления гаджетами силой мысли уже есть

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Руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области Максим Сутормин в эфире «Радио 1» прокомментировал эксперимент американского бизнесмена Илона Маска по вживлению в голову человека импланта Neuralink, который позволит управлять гаджетами силой мысли. Невролог отметил, что пока неясно, что именно вживили подопытному и с какой целью.

«Сейчас уже существует управление очками при помощи взгляда, но опять же, они реагируют на какое-то физическое воздействие, то есть на ширину зрачка, на движение глаза. Эти технологии уже есть, а вот управление силой мысли, это, наверное, фантастика», — сказал Сутормин.

Он добавил, что необходимо дождаться результатов опыта Илона Маска, чтобы судить о его успехе.

Американская компания Neuralink, основанная Илоном Маском, 28 января впервые в истории вживила имплант в мозг человека. Бизнесмен сообщил в социальной сети X, что первый доброволец прошел операцию успешно и показатели работы устройства многообещающие.

Основная цель Neuralink — разработка чипов, которые можно будет вживлять в мозг человека для управления протезами. Маск полагает, что подобные нейроинтерфейсы помогут многим людям стать киборгами и противостоять искусственному интеллекту.

Ранее в Госдуме рассказали, решатся ли на чипирование от Илона Маска в России.

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