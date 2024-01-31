Размер текста
А
А
А

Астрономы обнаружили близкую копию молодой Солнечной системы

TAJ: система TOI-1136 похожа на Солнечную систему 4 млрд лет назад

close
100%
European Southern Observatory

Американские астрономы из Калифорнийского университета открыли редкую солнечную систему под названием TOI-1136, расположенную в 270 световых годах от Земли. Система очень похожа на нашу собственную, какой она была около 4 млрд лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале The Astronomical Journal (TAJ).

Как показали наблюдения, вокруг TOI-1136 вращаются шесть или семь экзопланет, которые получили обозначения от TOI-1136 b до TOI-1136 g. Самый маленький из шести подтвержденных миров имеет ширину вдвое больше Земли, тогда как его соседи в среднем превышают размеры нашей планеты в четыре раза и соответствуют масштабам Урана и Нептуна.

Экзопланеты TOI-1136 расположены очень близко к родительской звезде и совершают оборот вокруг нее менее чем за 88 дней. Для сравнения, с подобной скоростью вокруг нашего Солнца вращается ближайшая к нему планета Меркурий.

Возраст TOI-1136 составляет всего 700 миллионов лет, что делает ее в 6,5 раза младше Солнца.

«Это дает нам возможность взглянуть на планеты сразу после их формирования, а формирование Солнечной системы является важной темой. Каждый раз, когда мы находим многопланетную систему, это дает нам больше информации для обоснования наших теорий о том, как возникают системы и как наша система стала такой, какой стала», — отметила одна из авторов исследования, профессор Тара Фетерольф.

По словам астрономов, маловероятно, что в системе TOI-1136 может существовать жизнь. Планеты находятся слишком близко к звезде, которая пока находится на начальном этапе существования и проявляет большую активность, интенсивно облучая вращающиеся вокруг нее миры.

Ранее астрономы выяснили, что находящаяся недалеко от Земли экзопланета может быть богата водой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами