Астрономы обнаружили близкую копию молодой Солнечной системы

Американские астрономы из Калифорнийского университета открыли редкую солнечную систему под названием TOI-1136, расположенную в 270 световых годах от Земли. Система очень похожа на нашу собственную, какой она была около 4 млрд лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале The Astronomical Journal (TAJ).

Как показали наблюдения, вокруг TOI-1136 вращаются шесть или семь экзопланет, которые получили обозначения от TOI-1136 b до TOI-1136 g. Самый маленький из шести подтвержденных миров имеет ширину вдвое больше Земли, тогда как его соседи в среднем превышают размеры нашей планеты в четыре раза и соответствуют масштабам Урана и Нептуна.

Экзопланеты TOI-1136 расположены очень близко к родительской звезде и совершают оборот вокруг нее менее чем за 88 дней. Для сравнения, с подобной скоростью вокруг нашего Солнца вращается ближайшая к нему планета Меркурий.

Возраст TOI-1136 составляет всего 700 миллионов лет, что делает ее в 6,5 раза младше Солнца.

«Это дает нам возможность взглянуть на планеты сразу после их формирования, а формирование Солнечной системы является важной темой. Каждый раз, когда мы находим многопланетную систему, это дает нам больше информации для обоснования наших теорий о том, как возникают системы и как наша система стала такой, какой стала», — отметила одна из авторов исследования, профессор Тара Фетерольф.

По словам астрономов, маловероятно, что в системе TOI-1136 может существовать жизнь. Планеты находятся слишком близко к звезде, которая пока находится на начальном этапе существования и проявляет большую активность, интенсивно облучая вращающиеся вокруг нее миры.

Ранее астрономы выяснили, что находящаяся недалеко от Земли экзопланета может быть богата водой.