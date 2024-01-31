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Остеопат рассказал, как прикус влияет на осанку человека

Остеопат Михаленко: неправильный прикус связан с болями в шее, плечах и голове

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Изменение прикуса или анатомические особенности строения и верхней, и нижней челюсти могут влиять на осанку и вызывать боли в шее, плечах и головные боли, об этом «Газете.Ru» рассказал врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, мануальный терапевт и остеопат Европейского Медицинского Центра Илья Михаленко.

«Часто пациенты с нарушениями прикуса или другими патологиями челюсти страдают болями в шейном отделе, нарушением осанки, при котором голова часто установлена вперед. Это приводит к усилению лордоза шейного отдела позвоночника и перегрузки мышц шеи и верхнего плечевого пояса, что вызывает дисбаланс мышц и болевой синдром», – рассказал специалист.

Кроме того, дополнительно нагружаются мышцы в непосредственной близости к зубам и челюсти, особенно жевательная мускулатура, грудинно-ключично-сосцевидная и височная мышца, подчеркнул Михаленко. По его словам, это может привести также к болям в области шеи, головным болям и мигреням.

«Эти нарушения запускают цепную реакцию биомеханической дискоординации тела: могут произойти изменения в грудном отделе позвоночника, например, усиление кифоза. Это деформация позвоночника, при которой дуга позвоночника направлена не вперед, а назад, в сторону спины. Как следствие, возникнут боли и перегрузка мышц спины на уровне грудного отдела», – заключил остеопат.

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