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Репродуктолог назвала два фактора, которые негативно влияют на фертильность зимой

Врач Колода: переохлаждение и походы в баню могут помешать зачатию

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Кратковременное переохлаждение, походы в баню могут нарушить фертильность мужчин и женщин и помешать зачатию ребенка, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-репродуктолог и медицинский директор центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни» Юлия Колода.

«В нашем организме живут до 2,5 кг бактерий, часть из них – условно-патогенные. Они оказывают отрицательное влияние только при своем избыточном размножении. Обычно это происходит на фоне снижения иммунитета, выраженное переохлаждение – это один из факторов риска активизации хронических воспалительных процессов», – объяснила специалист.

В их число входят хронический цистит, пиелонефрит (воспаление почек), сальпингоофорит (воспаление придатков матки) и другие заболевания. Подобные острые воспалительные процессы, по словам Колоды, могут оказать негативное влияние на репродуктивное здоровье как женщин, так и мужчин.

«Вредно для фертильности еще одно популярное времяпрепровождение зимой – баня. Важно помнить, что избыточное перегревание может негативно влиять на сперматогенез (формирование, развитие и созревание сперматозоидов в мужском организме)», – отметила Колода.

По словам специалиста, полный цикл сперматогенеза составляет примерно 73-75 дней, это около двух месяцев. Именно столько понадобится мужскому организму, чтобы восстановить здоровье семени.

Ранее специалист Колода объяснила, как послепраздничный досуг влияет на зачатие ребенка.

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