Ученые: у доноров почек общий риск переломов ниже, чем у обычных людей

Исследование доноров почек, продлившееся в течение 25 лет, показало, что у них реже встречаются переломы костей в целом по сравнению с обычными людьми, однако чаще — переломы позвонков. Результаты опубликованы в JAMA Network Open.

Ученые из клиники Мэйо в Рочестере сравнили риск переломов среди 2132 живых доноров почек и 2014 здоровых людей того же возраста, которые могли бы стать донорами. Среднее время наблюдения составило 24,2 года для доноров и 27,6 года для обычных людей. В обеих группах женщины составляли чуть менее 60% пациентов, а средний возраст участников к концу исследования — почти 70 лет.

Анализ показал, что общая частота переломов среди живых доноров почек была значительно ниже, чем среди остальных людей. Однако у пожертвовавших орган чаще встречались переломы позвонков.

Ученые считают, что из-за снижения массы почек у доноров возникает длительный гиперпаратиреоз, то есть увеличение уровня паратиреоидного гормона паращитовидных желез. Это приводит к истончению костей и может предрасполагать доноров почек к потере губчатой части кости, а также к переломам позвонков.

Ранее ученые с помощью антибиотика восстановили кости челюсти и бедра у пожилых мышей.