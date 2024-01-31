Найден новый фактор риска воспалительных заболеваний кишечника

Здоровая диета в возрасте одного года может снизить риск воспалительных заболеваний кишечника ребенка. Это показало исследование, опубликованное в журнале Gut.

Случаи воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), которые включают болезнь Крона и язвенный колит, встречаются все чаще. Причина этой тенденции не была найдена, но считается, что она может быть связана с изменениями в питании современных людей и их влиянием на живущие в кишечнике микробы.

В новом исследовании ученые проанализировали данные о питании и заболеваемости почти 22 тысяч человек, родившихся в 1997-1999 годы в Юго-Восточной Швеции, а также данные 114 тысяч детей из Норвегии и их родителей, собранные в период с 1999 по 2008 год.

Дети, которые получали более здоровую диету в возрасте одного года, на 25% реже болели ВЗК. Здоровой считалась диета, которая включая больше овощей, фруктов и рыбы, а также меньше мяса, сладостей, снеков и сладких напитков. В частности, большее потребление рыбы в возрасте одного года было связано со снижением риска язвенного колита на 54%. С другой стороны, потребление напитков с сахаром в возрасте одного года было связано с увеличением риска на 42%.

Мясо, молочные продукты, фрукты, зерновые, картофель и продукты с высоким содержанием сахара и/или жира не были связаны с общим риском ВЗК. Использование антибиотиков в возрасте одного года, употребление молочной смеси или доход семьи также не повлияли на результаты.

Это наблюдательное исследование, и поэтому не доказывает причинно-следственную связь между диетой в детстве и риском ВЗК. Кроме того, выводы нельзя распространять на другие страны, где у людей отличаются пищевые привычки и доход.

Ранее ученые сообщили, что вакцина от рака кишечника станет доступна для пациентов через 2 года.