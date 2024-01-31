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Названо неожиданное полезное свойство томатного сока

Microbiology Spectrum: томатный сок может уничтожать кишечные патогены

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Ученые из Корнеллского университета в США выяснили, что томатный сок может уничтожать кишечные патогены, такие как сальмонелла. Результаты исследования опубликованы в журнале Microbiology Spectrum.

Salmonella Typhi, или брюшнотифозная палочка, — это бактерия, которая является возбудителем брюшного тифа, острой циклически протекающей кишечной инфекции. Исследование американских ученых показало, что эта бактерия может быть уничтожена антимикробными пептидами, содержащимися в томатном соке. Антимикробные пептиды представляют собой маленькие белковые молекулы, которые могут разрушать бактериальные мембраны.

При изучении генома томата исследователи идентифицировали четыре возможных антимикробных пептида. Выяснилось, что два из них действительно могут уничтожать Salmonella Typhi. В качестве эксперимента ученые взяли помидоры сорта Campari, измельчили их и процедили получившуюся гущу. Затем образцы Salmonella Typhi подвергли воздействию смеси.

Через два часа после этого в чашке, в которую добавили томатный сок, заметно снизилось количество микробных клеток. В «контрольной» чашке с бактериями Salmonella Typhi, предварительно обработанными раствором соли, этого не произошло. Также отмечается, что в первой чашке Salmonella Typhi продолжали эффективно уничтожаться в течение последующих 24 часов.

Ученым удалось выяснить, что томатный сок может вызывать разрушение мембран и других патогенных бактерий, таких как S. Typhimurium и E. coli. Исследователи подчеркнули, что томаты могут принести существенную пользу организму и стать частью новых диетических стратегий по укреплению здоровья населения.

Ранее ученые перечислили полезные свойства ферментированных продуктов.

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