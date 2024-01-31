Вакцину от рака кишечника начнут применять через два года

Первая вакцина от рака кишечника может стать доступна для пациентов через два года. Об этом сообщает Daily Mail.

Вакцину разработали онкологи Тони Диллон из Суррейского университета профессор и Тим Прайс из Университета Аделаиды. Первые испытания препарата на пациентах пройдут в Великобритании и Австралии.

Лечение будет включать три дозы вакцины с интервалом в две недели. Она должна активировать Т-клетки иммунной системы, которые отвечают за уничтожение раковых клеток, и B-клетки, которые позволяют иммунной системе «помнить» врага долгие годы. В случае успеха препарат может устранить необходимость в операции по удалению опухоли (стандартное лечение в данный момент) и предотвратить рецидив рака в будущем.

Вакцина нацелена на подтип рака, доля которого в общем числе злокачественных опухолей кишечника составляет 15%. Препарат протестируют на 44 пациентах со второй или третьей стадии заболевания. Многих из этих пациентов вакцина полностью избавит от рака, отметили авторы разработки.

Исследователи уверены, что препарат может быть лицензирован для использования в течение двух лет, а дальнейшие испытания будут проведены на пациентах с четвертой стадией различных типов рака.

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