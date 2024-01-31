проект

>

Ученые: вещества из одежды и контейнеров для еды влияют на гормоны щитовидной железы

Daily Mail: огнезащитные вещества из одежды могут повышать риск ожирения у детей

close
100%
Shutterstock

Воздействие фосфорорганических эфиров, которые содержатся в самых разных предметах (от мебели и одежды до контейнеров для еды) может быть связано с осложнениями беременности и ожирением у детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Фосфорорганические эфиры, появившиеся в середине 2000-х годов для замены токсичных альтернатив, используются для придания огнестойкости текстилю, детским игрушкам, строительным материалам, телевизорам и бытовой технике. Их также добавляют в некоторые пластиковые предметы, например, в контейнеры для пищевых продуктов, чтобы сделать их более гибкими. Они медленно разлагаются и превращаются в пыль, поэтому люди могут подвергаться воздействию их через кожу или вдыхая пыль в помещении.

Исследователи проанализировали данные шести тысяч беременных женщин и обнаружили связь между ожирением у детей и уровнем фосфорорганических эфиров в моче беременных женщин.

Эти вещества могут влиять на уровень гормонов щитовидной железы и вызывать воспаление у беременных женщин, что приводит к большому весу младенца при рождении и повышает риск преждевременных родов. Высокий вес при рождении связан с детским ожирением — фактором риска диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Предыдущие исследования также показали, что воздействие фосфорорганических эфиров может быть связано с более низким IQ и способностью концентрировать внимание у детей.

Авторы отметили, что потребителям практически невозможно избежать контакта с исследованными химикатами. Поэтому они предлагают ограничить их использование.

Ранее врач рассказала о способах профилактики падений у пожилых.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами