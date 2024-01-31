Ученые впервые сняли на видео новорожденную большую белую акулу

Калифорнийские ученые, вероятно, впервые увидели новорожденную большую белую акулу и сняли ее на видео дроном. Как пишет The Guardian съемки произошли еще прошлым летом, но определить акулу удалось только сейчас.

Новорожденную большую белую акулу никогда прежде никто не видел в дикой природе. В июле прошлого года режиссер фильмов о дикой природе Карлос Гауна и

биолог Калифорнийского университета в Риверсайде Филипп Стернес заметили необычное существо в водах недалеко от Санта-Барбары на центральном побережье Калифорнии.

Камера дрона Гауны запечатлела детеныша большой белой акулы длиной около 1,5 метра и чисто белого цвета — необычная окраска, поскольку акулы белые только снизу и серые сверху.

«Мы увеличили изображения, замедлили их и поняли, что белый слой сбрасывается с тела во время плавания этой рыбы», — рассказал Стернес. «Я считаю, что это была новорожденная белая акула, сбросившая эмбриональный слой», — заявил биолог.

Стернес и Гауна, снимавшие акул по всему миру, задокументировали свои выводы в статье, опубликованной на этой неделе в журнале «Экологическая биология рыб» (Biology of Fishes journal).

Есть еще один вариант, что тонкая белая пленка, покрывающая акулу, могла быть результатом кожного заболевания, но это менее вероятно. Они написали, что животное напоминало новорожденных акул и по внешнему виду, и по размеру.

Гауна добавил, что ранее он уже наблюдал в этом районе больших больших белых акул, которые выглядели беременными.

До этого в Австралии серфер получил серьезную травму голени после нападения акулы.

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