Стало известно, могут ли люди чувствовать изменения влажности окружающей среды

У людей отсутствуют гидрорецепторы, которые позволяю некоторым другим животным обнаруживать воду или изменения влажности окружающей среды. Чтобы идентифицировать жидкости, люди используют визуальные стимулы и тактильные ощущения. Об этом Джонатан Самир Маттис, доцент кафедры неврологии в Северо-Восточном университете в Бостоне рассказал Live Science.

Отмечается, что люди могут чувствовать столкновение капель дождя с поверхностью кожи и давление воды в бассейне. Однако, в организме человека нет «датчиков», специально предназначенных для обнаружения жидкостей.

Маттис объяснил, что в человеческом теле есть сеть нейронов, известная как соматосенсорная система. Это комплексная система, образованная рецепторами и центрами обработки нервной системы. Она осуществляет такие сенсорные модальности, как осязание, температура, проприоцепция (ощущение положения частей тела). Также благодаря соматосенсорной системе люди могут воспринимать качества предметов, к которым прикасаются (например, текстуру).

Однако у людей отсутствуют гидрорецепторы, которые позволяют другим животным, таким как тараканы и медоносные пчелы, обнаруживать воду или изменения влажности окружающей среды. Предположение о том, присутствует ли вода на какой-либо рассматриваемой поверхности (в том числе на собственной коже), люди строят, основываясь на накоплении доступных доказательств.

Ранее выяснилось, что плавание в холодной воде полезно для психического здоровья женщин в менопаузе.