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Выявить рак мозга возможно с помощью анализа крови, сообщили ученые

Daily Mail: началась разработка анализа крови для диагностики рака мозга

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Простой анализ крови позволяет диагностировать самую опасную злокачественную опухоль головного мозга — глиобластому. Об этом сообщает Daily Mail.

Менее 1% пациентов с глиобластомой живут более десяти лет после диагностирования опухоли. Для многих прогноз составляет всего 12 месяцев.

Новый тест позволяет обнаружить неповрежденные опухолевые клетки глиобластомы в крови пациента. Их можно будет проанализировать с той же детализацией, что и при стандартной биопсии, при которой исследуют ткани головного мозга человека, обещают ученые.

Эксперты говорят, что разработка может ускорить диагностирование и повысить эффективность лечения. Кроме того, она позволит снизить потребность в инвазивной, дорогой и рискованной хирургии, используемой для диагностики большинства опухолей головного мозга. Сама подготовка к ней может быть длительной, что приводит к потере ценного времени. Особенно полезен тест будет для пациентов с глубокими опухолями головного мозга.

Потенциально тест может стать огромным прорывом в лечении глиобластомы, но пока что он находится на ранней стадии разработки.

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