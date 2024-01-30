Палеонтологи нашли в Испании новый вид древних кошачьих

Группа палеонтологов из Национального музея естественных наук (CSIC) в Испании обнаружила окаменевшие останки ранее неизвестного вида древних кошачьих недалеко от Мадрида. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Vertebrate Paleontology (JVP).

По словам ученых, находка относится к эпохе среднего миоцена и датирована примерно 15,5 млн лет. Она представляет собой почти полную половину нижней челюсти животного, на которой сохранились все зубы, кроме резцов.

Изучение окаменелости показало, что ее обладатель принадлежит к новому виду, который назвали Magerifelis peignei. Исследователи выяснили, что эти кошки принадлежали к сестринской кладе, которая включает в себя современные виды, в том числе — очень редкую пиренейскую или иберийскую рысь.

Magerifelis peignei представляли собой хищников весом чуть менее восьми килограммов, что примерно вдвое тяжелее современной домашней кошки. У этих зверей были необычайно большие и крепкие челюсти и очень сильный укус, позволявший перегрызать горло относительно крупной добыче. Кроме того, Magerifelis peignei, вероятно, не умели реветь, зато могли мурлыкать.

По словам палеонтологов, открытие поможет ученым заполнить пробелы в эволюции кошачьих.

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