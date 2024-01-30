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Ученые выяснили, что козы различают радость и злость в человеческом голосе

Animal Behaviour: козы понимают эмоциональную валентность речи людей

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Ученые из Городского университета Гонконга в Китае выяснили, что у коз, по всей видимости, развилась чувствительность к голосовым сигналам людей за тысячелетия взаимодействий между нашими видами. Исследование опубликовано в научном журнале Animal Behaviour.

Ранее специалисты установили, что козы умеют считывать эмоции человека по выражению его лица. Аналогичной способностью обладают собаки и лошади. Кроме того, козы сами способны передавать в блеянии информацию о собственной индивидуальности и переживаниях.

В ходе нового эксперимента под руководством профессора Алана МакЭллигота козам дали прослушать серию записей голоса с эмоциональной валентностью — имевших счастливую или гневную эмоциональную краску.

Результаты показали, что 75% коз реагирует на смену тона с радостного на злобный или наоборот. Когда это происходило, животные дольше смотрели на источник звука, демонстрируя таким образом свое внимание.

Ученые отметили, что не смогли точно установить причину, почему 25% парнокопытных не реагировали на меняющиеся сигналы. Наблюдения также показали, что звери остаются спокойными вне зависимости от того, как звучит голос человека. Это показали измерения сердцебиения и других физиологических процессов.

«Наблюдаемые различия в реакции коз на эмоциональные сигналы человека могут подчеркивать важность индивидуального опыта и обучения, особенно при межвидовом эмоциональном общении», — заключил профессор Алан МакЭллиготт.

Ранее ученые выяснили, кто из копытных животных оказался самым умным и изобретательным.

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