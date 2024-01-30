Стало известно, как ожирение влияет на метаболизм

Ученые из Орегонского университета здоровья и науки (OHSU) в США выяснили, что люди со здоровым весом, как правило, сжигают больше энергии в дневные часы, а страдающие ожирением — в ночные. Результаты опубликованы в журнале Obesity.

В эксперименте приняли участие 30 человек с ожирением и без него. Они должны были провести шесть дней в специально оборудованной лаборатории циркадных исследований. Исследование проводилось в соответствии со строгим циркадным протоколом, включающим график, разработанный таким образом, чтобы участники бодрствовали и спали в разное время в течение каждого дня.

По завершении отведенного на отдых времени добровольцев будили, чтобы они могли поесть, сдать анализы крови и принять участие в различных тестах. В их число входили тренировки в специальной маске, подключенной к устройству под названием непрямой калориметр.

Методы непрямой калориметрии основаны на оценке основного обмена веществ путем фиксации показателей легочной вентиляции. По количеству вдыхаемого кислорода и выдыхаемого углекислого газа можно судить о показателе основного обмена — минимального количества энергии, необходимого для поддержания жизни организма в состоянии полного покоя.

Результаты теста показали, что люди со здоровым весом сжигают больше калорий в дневные часы. Также выяснилось, что в течение дня у людей с ожирением повышается уровень гормона инсулина. Это свидетельствует о том, что организм стремится усвоить как можно больше глюкозы — насыщенного энергией сахара, поступающего с пищей. Участники, страдающие ожирением, также продемонстрировали более высокие затраты энергии в ночное время.

Механизмы, лежащие в основе этого явления, еще предстоит изучить. Ученые также не уверены, является ли расход меньшего количества энергии в течение дня косвенной причиной ожирения или его следствием.

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