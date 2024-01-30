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Ученые выяснили, как ночные кошмары помогали людям выживать на заре цивилизации

SciRep: люди из племен Африки чаще видят сны о взаимопомощи, чем жители Запада

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Международная группа ученых из Швейцарии, Канады, Танзании, США, Конго и других стран изучила разницу в содержании сновидений у представителей современного западного общества и людей из африканских сообществ, ведущих традиционный образ жизни охотников-собирателей. Специалисты пришли к выводу, что плохие сны могли побуждать людей объединяться и помогать друг другу в эпоху зарождения цивилизации. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Группа в течение нескольких месяцев собирала данные, общаясь с представителями народов байака в Демократической Республики Конго и хадза в Танзании. Члены племен рассказывали о своих сновидениях.

Затем ученые сравнили сюжеты снов африканских аборигенов с содержанием сновидений жителей Швейцарии, Бельгии и Канады. Оказалось, что члены традиционных сообществ гораздо чаще видят по ночам сцены, затрагивающие сотрудничество, кооперацию и взаимовыручку.

Например, представителям племен Африки время от времени снится, что они провалились в колодец или оказались в схожей затруднительной ситуации. Как правило, в ходе сна человеку обычно приходят на помощь его соплеменники.

Для сравнения, в современных западных обществах ночные кошмары обычно оказываются более тревожными и лишенными компонента взаимовыручки. В частности, типичные сюжеты страшного сна на Западе включают внезапную потерю близких родственников или разрыв с партнером.

По словам ученых, различия в содержании снов отражают разницу условий, в которых существуют коренные народы Африки и люди в современном мире. У ведущих традиционный образ жизни племен нет систем социальной помощи, поэтому им приходится полагаться друг на друга. Исследователи считают, что в доисторические времена ночные кошмары могли служить чем-то вроде виртуальной реальности, в которой демонстрировались различные опасные ситуации и способы справиться с ними, что способствовало коллективному выживанию.

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