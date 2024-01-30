Ученые превратили частицы ДНК в мощную антиковидную вакцину

Американские ученые из Массачусетского технологического института (MIT) и Института Рагона при Гарвардском университете разработали новую вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Она создана на основе частиц ДНК, которые сделали похожими на вирусы. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Препарат состоит из ДНК-каркаса, несущего множество копий вирусного антигена. Предыдущие вакцины такого типа использовали белковую основу, однако белки имеют тенденцию генерировать ненужный иммунный ответ, отвлекая защитную систему организма от основной цели.

Эксперименты на мышах показали, что ДНК-основа средства лишена этого недостатка.

«Чтобы нейтрализовать вирус SARS-CoV-2, вам нужна вакцина, которая генерирует антитела к части рецептор-связывающего домена (РСД) шипового белка вируса. Когда вы отображаете это на белковой частице, происходит следующее: ваша иммунная система распознает не только этот белок РСД, но и все остальные белки, которые не имеют отношения к целевому иммунному ответу.

ДНК, как мы обнаружили в этой работе, не вызывает антител, которые могут отвлечь внимание иммунитета от интересующего белка. Это именно то, чего мы все хотим — концентрации антител на конкретном антигене», — отметил профессор биоинженерии MIT Марк Бат.

По словам исследователей, этот подход сильно стимулирует В-клетки (клетки, вырабатывающие антитела) и может облегчить разработку вакцин против устойчивых вирусов, включая ВИЧ, грипп и возбудитель COVID-19. В отличие от Т-клеток, B-клетки могут оставаться в организме десятилетиями.

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