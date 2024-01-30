Ученые предупредили о негативных последствиях цикличного набора и сброса веса для здоровья

Ученые из Университета Северной Каролины выяснили, что циклические колебания веса вследствие жестких диет и последующих перееданий могут нанести вред психическому здоровью. Результаты опубликованы в Qualitative Health Research (QHR).

В рамках исследования ученые пригласили 36 взрослых человек (13 мужчин и 23 женщины) принять участие в расширенном опросе о состоянии физического и психического здоровья. Добровольцы ранее сталкивались с циклическими колебаниями веса — они теряли и набирали более 11 фунтов (около пяти килограммов). Отмечается, что все участники исследования сообщили о желании похудеть из-за социальной стигматизации, связанной с их весом, а также по причине сравнения своего веса с весом знаменитостей и или сверстников.

Стигматизация — это формирование негативного отношения к отдельному человеку или группе людей на основании каких-то психологических, физических, интеллектуальных и других особенностей.

Это значит, что в подавляющем большинстве случаев участники садились на диету не для улучшения состояния здоровья, а потому, что чувствовали социальное давление. Восстановление веса после строгих диет становилось причиной появления чувства стыда и усиления стигматизации, связанной с лишним весом. В результате испытуемые начинали чувствовать себя хуже, чем до начала соблюдения диеты. Это, в свою очередь, часто побуждало людей снова предпринимать попытки сбросить вес экстремальным путем.

Авторы исследования объяснили, что зачастую такое пищевое поведение приводит к эмоциональному перееданию, ограничению определенных продуктов и калорий в целом, стрессу и чрезмерному увлечению тренировками. Такие симптомы характерны для расстройств пищевого поведения — анорексии, булимии и орторексии.

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