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Добавки с корицей оказались полезны для людей с ожирением и преддиабетом

AJCN: добавки с корицей могут снизить уровень сахара в крови

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Ученые из Университета штата Калифорния (США) обнаружили, что ежедневный прием добавок с корицей значительно снижает концентрацию глюкозы в крови у лиц с ожирением, избыточным весом и преддиабетом. Результаты опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

В исследовании приняли участие 19 человек с преддиабетом. Все они имели лишний вес (или страдали ожирением). Ученые зафиксировали показатели концентрации глюкозы в крови участников, их рост и вес. Затем испытуемые были разделены на две группы. Участники из первой группы ежедневно на протяжении четырех недель принимали четыре грамма корицы в виде капсул. Добровольцы из второй группы употребляли такое же количество плацебо.

Отмечается, что одному добровольцу пришлось отказаться от участия в исследовании. Уровни глюкозы в крови оставшихся 18 участников регулярно измерялись во время, до и после эксперимента. Результаты показали, что этот показатель значительно снизился в первой группе по сравнению с контрольной. При этом ни один участник не сообщил о каких-либо неблагоприятных побочных эффектах вмешательства.

Концентрации глюкозы и инсулина после приема пищи существенно не различались между участниками первой и контрольной групп. Однако тенденции в модуляции уровня глюкозы в организме менялись более резко и благоприятно в первой группе.

Ученые отметили, что конкретные биологически активные соединения, содержащиеся в корице и ответственные за снижение уровня глюкозы в крови, пока не выявлены. Однако исследователи подчеркнули, что даже четыре грамма корицы, употребляемые ежедневно в качестве специи, могут улучшить состояние здоровья при преддиабете и снизить риск развития диабета у людей с избыточным весом.

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