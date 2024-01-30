Ученые перечислили полезные свойства ферментированных продуктов

Ферментированные продукты, такие как квашенная капуста (в том числе кимчи) и огурцы, способны улучшить состояние психического и физического здоровья путем воздействия на ось кишечник-мозг. К такому выводу пришли ученые из Ирландского национального университета в Корке. Результатами они поделились в Neuroscience & Biobehavioral Reviews (NBR).

Микробы, колонизирующие кишечник, служат важным посредником в системе взаимосвязи кишечника и мозга. Это двусторонняя биохимическая передача сигналов, которая происходит между желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и центральной нервной системой (ЦНС). Химические вещества, выделяемые в кишечнике микробиомом, оказывают огромное влияние на развитие мозга. Одновременно с этим определенные эмоциональные реакции, такие как стресс, могут приводить к негативным изменениям нормального состава микробиома человека и последующему избыточному газообразованию или болям в животе.

Ферментация как способ приготовления исторически использовалась для продления срока хранения и улучшения вкуса продуктов. Такие продукты разнообразны и классифицируются по субстратам. В их число входят злаки, молочные продукты, мясо, рыба, овощи и бобовые. Каждый из этих типов пищи проходит уникальные процессы ферментации.

В своем научном обзоре (основанном на результатах предыдущих исследований на тему влияния ферментированных продуктов на здоровье) ирландские ученые подчеркнули, что ферментированные продукты влияют на ось кишечник-мозг посредством модуляции иммунитета, сохранения целостность кишечного и гематоэнцефалического барьеров и нейроэндокринной регуляции.

Гематоэнцефалический барьер представляет собой физиологический гистогематический барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой. Его укрепление способствует защите мозга от вредных или нежелательных веществ в крови. Нейроэндокринная регуляция заключается в контроле выработки гормонов эндокринными железами. Центром нейроэндокринной регуляции считается гипоталамус — небольшой участок промежуточного мозга.

Ферментированные продукты оказывают глубокое воздействие на энтероэндокринную систему, регулируя выработку кишечных гормонов, таких как серотонин, нейропептид-Y, глюкагоноподобный пептид 1, грелин и соматостатин. Эти гормоны ответственны за моторику желудочно-кишечного тракта, аппетит и выработку инсулина. Серотонин участвует во многих интегральных функциях организма, таких как пищевое поведение, сон, циркадные ритмы, память, обучение, поведение, восприятие боли.

Вероятнее всего, по этой причине в результате некоторых исследований была обнаружена связь между потреблением ферментированных продуктов и снижением тревожности, депрессии, а также улучшением когнитивных функций.

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