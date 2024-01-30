Стало известно, какая диета помогает облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника

Ученые из Падуанского университета в Италии выяснили, что диета, предполагающая ограничение некоторых углеводов — ферментируемых олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов может облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

Синдром раздраженного кишечника или СРК — это расстройство, которое сопровождается хронической болью в животе, дискомфортом, вздутием, нарушениями в работе кишечника и проблемами со стулом. Оно характеризуется нарушением взаимодействия кишечника и головного мозга. Эмоциональные факторы, питание, прием некоторых лекарств способны уменьшать или усугублять симптомы заболевания.

Первое исследование, которое подтвердило эффективность диеты с низким содержанием фруктозы для облегчения симптомов СРК, было проведено в 2006 году. Новый научный обзор итальянских ученых, включающий в себя интерпретацию нескольких крупных исследований, направлен на оценку эффективности диеты, исключающей употребление таких групп углеводов, как олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы.

Дело в том, что такие углеводы обладают тремя общими функциональными свойствами — низкой абсорбцией в тонком кишечнике, быстрой бактериальной ферментацией и осмотически активными молекулами. Эти характеристики связаны с возникновением симптомов СРК, поскольку они могут провоцировать висцеральную гиперчувствительность, повышенную проницаемость кишечника, изменения состава его микробиома и моторики.

Отмечается, что исключение этих групп углеводов облегчает симптомы СРК примерно у 65% пациентов после месяца соблюдения диеты. Исследования общей эффективности такой диеты в основном сообщают о 50-75% вероятности улучшения состояния здоровья. Кроме того, минимальное количество олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов связано с восстановлением микрофлоры кишечника.

Тем не менее, несмотря на то, что некоторые исследования показали стойкие улучшения состояния здоровья добровольцев на такой диете, необходимы дополнительные доказательства долгосрочной эффективности и безопасности этого подхода к питанию. Отказ от целых групп продуктов (бобовых, сои, большинства фруктов, меда, некоторых молочных продуктов, сладкого) может потенциально повысить риск развития запоров и расстройств пищевого поведения.

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