проект

>

Стало известно, какая диета помогает облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника

Nutrients: ограничение некоторых углеводов облегчает симптомы СРК

close
100%
Freepik

Ученые из Падуанского университета в Италии выяснили, что диета, предполагающая ограничение некоторых углеводов — ферментируемых олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов может облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

Синдром раздраженного кишечника или СРК — это расстройство, которое сопровождается хронической болью в животе, дискомфортом, вздутием, нарушениями в работе кишечника и проблемами со стулом. Оно характеризуется нарушением взаимодействия кишечника и головного мозга. Эмоциональные факторы, питание, прием некоторых лекарств способны уменьшать или усугублять симптомы заболевания.

Первое исследование, которое подтвердило эффективность диеты с низким содержанием фруктозы для облегчения симптомов СРК, было проведено в 2006 году. Новый научный обзор итальянских ученых, включающий в себя интерпретацию нескольких крупных исследований, направлен на оценку эффективности диеты, исключающей употребление таких групп углеводов, как олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы.

Дело в том, что такие углеводы обладают тремя общими функциональными свойствами — низкой абсорбцией в тонком кишечнике, быстрой бактериальной ферментацией и осмотически активными молекулами. Эти характеристики связаны с возникновением симптомов СРК, поскольку они могут провоцировать висцеральную гиперчувствительность, повышенную проницаемость кишечника, изменения состава его микробиома и моторики.

Отмечается, что исключение этих групп углеводов облегчает симптомы СРК примерно у 65% пациентов после месяца соблюдения диеты. Исследования общей эффективности такой диеты в основном сообщают о 50-75% вероятности улучшения состояния здоровья. Кроме того, минимальное количество олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов связано с восстановлением микрофлоры кишечника.

Тем не менее, несмотря на то, что некоторые исследования показали стойкие улучшения состояния здоровья добровольцев на такой диете, необходимы дополнительные доказательства долгосрочной эффективности и безопасности этого подхода к питанию. Отказ от целых групп продуктов (бобовых, сои, большинства фруктов, меда, некоторых молочных продуктов, сладкого) может потенциально повысить риск развития запоров и расстройств пищевого поведения.

Ранее онколог рассказал, чем грозит чрезмерное потребление жирного мяса.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами