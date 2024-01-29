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Турция планирует запустить собственную ракету в космос

Эрдоган: Турция планирует запустить свою ракету в космос

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Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует запустить свою ракету в космос. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он надеется, что в ближайшие годы Турции удастся отправить в космос собственную ракету с астронавтами, которых подготовили в рамках специальных программ.

До этого председатель совета директоров компании Baykar Сельджук Байрактар заявил, что компания планирует в 2025 году запустить в космос собственный спутник.

По его словам, работа над космическим проектом продолжается уже полтора года, Baykar предвидит будущее и готовится к гонке за этим будущим сегодня.

Байрактар уточнил, что сейчас компания работает над низкоорбитальными командными спутниками и орбитальными транспортными средствами в области космических технологий. Ожидается, что это будет спутник, который обеспечит поддержку при разработке новшеств для глобальных навигационных систем и специальных коммуникационных приложений.

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