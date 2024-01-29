проект

>

Названа неожиданная польза увлечения игрой на музыкальных инструментах

IJGP: игра на музыкальных инструментах способствует здоровому старению мозга

close
100%
Shutterstock

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Эксетерского университета (Великобритания), занятия музыкой на протяжении всей жизни связаны с улучшением здоровья мозга в пожилом возрасте. Результаты опубликованы в International Journal of Geriatric Psychiatry (IJGP).

Ученые проанализировали данные более тысячи взрослых людей старше 40 лет, которые заполнили онлайн-анкету для участия в исследовании. Команда исследователей собрала информацию о навыках пения и игры на музыкальных инструментах участников и оценила уровни их взаимодействия с музыкой в течение всей жизни. Также добровольцев попросили пройти тесты на оценку когнитивных способностей, чтобы определить, помогают ли занятия музыкой сохранять остроту ума в пожилом возрасте.

Полученные результаты показали, что игра на музыкальных инструментах, особенно на фортепиано, связана с улучшением памяти и способности решать сложные задачи, известной как исполнительная функция. Сохранение способности играть в пожилом возрасте способствует сохранению ясности ума. Также обеспечить здоровое старение мозга может пение. Ученые предположили, что этот положительный эффект связан с необходимостью постоянно поддерживать общение с другими хористами и участниками музыкальной группы.

Ранее ученые выяснили, почему мы получаем удовольствие от музыки.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами