Названа неожиданная польза увлечения игрой на музыкальных инструментах

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Эксетерского университета (Великобритания), занятия музыкой на протяжении всей жизни связаны с улучшением здоровья мозга в пожилом возрасте. Результаты опубликованы в International Journal of Geriatric Psychiatry (IJGP).

Ученые проанализировали данные более тысячи взрослых людей старше 40 лет, которые заполнили онлайн-анкету для участия в исследовании. Команда исследователей собрала информацию о навыках пения и игры на музыкальных инструментах участников и оценила уровни их взаимодействия с музыкой в течение всей жизни. Также добровольцев попросили пройти тесты на оценку когнитивных способностей, чтобы определить, помогают ли занятия музыкой сохранять остроту ума в пожилом возрасте.

Полученные результаты показали, что игра на музыкальных инструментах, особенно на фортепиано, связана с улучшением памяти и способности решать сложные задачи, известной как исполнительная функция. Сохранение способности играть в пожилом возрасте способствует сохранению ясности ума. Также обеспечить здоровое старение мозга может пение. Ученые предположили, что этот положительный эффект связан с необходимостью постоянно поддерживать общение с другими хористами и участниками музыкальной группы.

Ранее ученые выяснили, почему мы получаем удовольствие от музыки.