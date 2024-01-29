Ученые прокомментировали возможность магнитной бури после вспышки на Солнце

Гелиосейсмолог Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев заявил, что магнитной бури после недавней вспышки на Солнце не будет. Его слова приводит »Известия».

«Это событие произошло тогда, когда указанная активная область находилась у западного края солнечного диска. Это означает, что выброс с высокой степенью вероятности пройдет мимо Земли, и никакой магнитной бури не будет», — заявил ученый.

По словам Язева, на солнце сейчас нет крупных пятен, что предвещает спокойную обстановку и отсутствие магнитных бурь в ближайшие несколько дней.

До этого в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН сообщили, что на Солнце произошла вспышка балла М6.7.

Вспышка продлилась с 06:54 по 08:15 мск. Максимальную яркость вспышка получила в 07:38 по мск. Сообщается, что магнитной бури из-за вспышки не ожидается. Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X, где X — самый мощный.

Ранее произошедшей на Солнце мощной вспышке был присвоен рейтинг Х5.0.