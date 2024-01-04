Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Солнце произошла мощная вспышка

Произошедшей на Солнце мощной вспышке присвоен рейтинг Х5.0

close
100%
Depositphotos

На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка, но она не окажет какого-либо влияния на Землю, так как произошла на восточном крае светила, на значительном удалении от нашей планеты. Об этом РИА Новости рассказали учёные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

«Вспышка является первым по настоящему мощным взрывом текущего солнечного цикла и может быть без преувеличения охарактеризована как событие исключительной силы», — говорится в сообщении.

По мощности она примерно вдвое превышает предыдущие рекордные показатели года. Вспышке предварительно присвоен балл X5.0, а занимавшая ранее первое место вспышка имела балл X2.8. Последний раз более крупная вспышка уровня X8.2 фиксировалась 10 сентября 2017 года.

Астрономическое событие произошло в новогоднюю ночь, однако в мировых каталогах, ведущихся по всемирному (лондонскому) времени, она останется в 2023-м.

«Влияние вспышки на нашу планету полностью исключено, так как она произошла на восточном крае Солнца на значительном удалении от линии Солнце-Земля. Любые сообщения о крупных или даже рекордных магнитных бурях будут в данном случае недостоверны», — говорится в сообщении лаборатории.

15 декабря сообщалось, что солнечная вспышка нарушила работу радио на двух континентах.

28 ноября стало известно, что солнечная активность может достичь пика уже в 2024 году.

Ранее астрономы нашли признак возможного существования жизни на древней Венере.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами