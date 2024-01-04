На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка, но она не окажет какого-либо влияния на Землю, так как произошла на восточном крае светила, на значительном удалении от нашей планеты. Об этом РИА Новости рассказали учёные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

«Вспышка является первым по настоящему мощным взрывом текущего солнечного цикла и может быть без преувеличения охарактеризована как событие исключительной силы», — говорится в сообщении.

По мощности она примерно вдвое превышает предыдущие рекордные показатели года. Вспышке предварительно присвоен балл X5.0, а занимавшая ранее первое место вспышка имела балл X2.8. Последний раз более крупная вспышка уровня X8.2 фиксировалась 10 сентября 2017 года.

Астрономическое событие произошло в новогоднюю ночь, однако в мировых каталогах, ведущихся по всемирному (лондонскому) времени, она останется в 2023-м.

«Влияние вспышки на нашу планету полностью исключено, так как она произошла на восточном крае Солнца на значительном удалении от линии Солнце-Земля. Любые сообщения о крупных или даже рекордных магнитных бурях будут в данном случае недостоверны», — говорится в сообщении лаборатории.

15 декабря сообщалось, что солнечная вспышка нарушила работу радио на двух континентах.

28 ноября стало известно, что солнечная активность может достичь пика уже в 2024 году.

Ранее астрономы нашли признак возможного существования жизни на древней Венере.