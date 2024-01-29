Терапевт назвала привычку, разрушающую сосуды

Курение в два раза увеличивает риск гибели участка сердечной мышцы. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Баранова «Российской газете».

Помимо курения, на сосуды крайне негативный эффект оказывает жирная пища. Врач также призвала контролировать уровень гомоцистеина, глюкозы и инсулина в крови.

«Глюкоза, как и инсулин, обладает мощным повреждающим действием на стенки сосудов», — подчеркнула она.

Для профилактики инфаркта необходимо следить за уровнем глюкозы в пределах нормы: от 3,3 до 5,5 ммоль/л.

До этого врач-кардиолог Ольга Молчанова рассказала, что темный шоколад действительно может помочь в профилактике повышенного артериального давления, а также расслабить сосуды и улучшить работу сердца, однако его нужно есть в меру.

Доктор Дипак Бхатт, директор кардиологического отделения больницы Маунт-Синай в США, до этого рассказал, что порошок какао — важная составляющая шоколада, которая полезна для сердца и сосудов.

Ранее кардиолог назвала самые полезные продукты для сердца и сосудов.