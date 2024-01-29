Размер текста
А
А
А

Терапевт назвала привычку, разрушающую сосуды

Терапевт Баранова назвала курение одной из главных причин разрушения сосудов

close
100%
Depositphotos

Курение в два раза увеличивает риск гибели участка сердечной мышцы. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Баранова «Российской газете».

Помимо курения, на сосуды крайне негативный эффект оказывает жирная пища. Врач также призвала контролировать уровень гомоцистеина, глюкозы и инсулина в крови.

«Глюкоза, как и инсулин, обладает мощным повреждающим действием на стенки сосудов», — подчеркнула она.

Для профилактики инфаркта необходимо следить за уровнем глюкозы в пределах нормы: от 3,3 до 5,5 ммоль/л.

До этого врач-кардиолог Ольга Молчанова рассказала, что темный шоколад действительно может помочь в профилактике повышенного артериального давления, а также расслабить сосуды и улучшить работу сердца, однако его нужно есть в меру.

Доктор Дипак Бхатт, директор кардиологического отделения больницы Маунт-Синай в США, до этого рассказал, что порошок какао — важная составляющая шоколада, которая полезна для сердца и сосудов.

Ранее кардиолог назвала самые полезные продукты для сердца и сосудов.

Все новости на тему:
Здоровье
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами