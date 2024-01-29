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Ученые выяснили, как разгрузочные дни влияют на настроение и пищеварение

Frontiers: разгрузочные дни могут положительно влиять на работу кишечника

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Ученые из Исфаханского университета медицинских наук в Иране выяснили, что разгрузочные дни улучшают здоровье кишечника и способствуют сохранению стабильного настроения. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Чтобы выяснить, как разгрузочные дни влияют на физическое и психическое здоровье человека, ученые провели мета-анализ, основанный на результатах предыдущих научных исследований на эту тему. В научных работах, которые рассматривались в новом исследовании, изучались эффекты каскадного голодания (чередование дня приема пищи с днем полного голодания), диеты 5:2 (в течение двух дней подряд необходимо потреблять 25% от обычной потребности в калориях), периодического голодания (питание и голодание должно проходить по конкретному графику), ограниченного по времени питания (16-часовое голодание ежедневно) и соблюдения постов.

Отмечается, что в нескольких исследованиях контрольные группы отсутствовали, и ни в одном из них не изучалось влияние разгрузочных дней на чувство сытости.

Результаты показали, что все типы разгрузочных дней были связаны со снижением эмоциональной напряженности, гнева, депрессии и перепадов настроения у практикующих участников исследований. Кроме того, соблюдение таких режимов питания способствовало повышению бодрости и уровня энергии.

Дело в том, что ось кишечник-мозг может играть важную роль в регуляции настроения. По этой причине жалобы на проблемы с желудком и кишечников распространены среди людей с депрессией и тревогой. Это указывает наличие сложной связи между здоровьем мозга и функционированием кишечника.

Также разгрузочные дни оказались полезны для пищеварения. Было доказано, что периодическое голодание улучшает здоровье кишечника, что связано с более высокой выработкой активных метаболитов и нейротрансмиттеров. Метаболиты — это вещества, задействованные в биохимических и физиологических процессах организма и выполняющие различные функции. Они могут влиять на функционирование различных тканей и органов, а также на активность нервных центров. Нейротрансмиттеры управляют главными функциями организма, включая движение, эмоциональные реакции и физическую способность ощущать удовольствие и боль.

Предполагается, что разгрузочные дни могут быть наиболее эффективны в сочетании с достаточным количеством сна и синхронизацией времени приема пищи с циркадными ритмами организма.

Ранее было названо главное правило интервального голодания, которое помогает худеть.

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