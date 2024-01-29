Психологи перечислили причины январской хандры

Американские практикующие клинические психологи Хлоя Кармайкл и Полин Уоллин рассказали, что послепраздничная хандра, холодная и мрачная погода, финансовые проблемы, возвращение к работе и осознание скоротечности времени могут стать причиной развития сезонного аффективного расстройства, связанного с депрессией. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты отметили, что, по субъективным ощущениям некоторых людей, январь длится дольше других месяцев. Также январские дни характеризуются как более утомительные. Кармайкл рассказал, что после завершения праздников, отпусков и обмена подарками в организме человека может произойти снижение уровней гормонов, ответственных за настроение и счастье. В число таких гормонов входит дофамин. Он воздействует на участки мозга, ответственные за удовольствие, удовлетворенность и мотивацию. Дофамин также влияет на настроение, сон, память, обучение и концентрацию.

Снижение концентрации дофамина в совокупности с холодной и мрачной погодой может быть причиной развития сезонного аффективного расстройства. Это подтип депрессии, связанный со сменой времен года. Усиление симптомов расстройства обычно приходится на зиму, когда световой день сокращается.

Также отмечается, что покупка новогодних и рождественских подарков, а также многократное посещение ресторанов и кафе может спровоцировать апатию и плохое настроение вследствие незапланированных трат. Осознание того, что бюджет был значительно превышен, обычно появляется в конце праздничного периода. В совокупности с необходимостью возвращения к рутинным делам и работе это может оказать негативное влияние на психическое здоровье и настроение.

Психологи добавили, что некоторые люди среднего возраста по завершении очередного года могут испытать моральное давление, связанное с острым осознанием скоротечности времени. Депрессивные состояния возникают, когда человек концентрируется на отсутствии определенных достижений и необходимости достижения новых целей.

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