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Врач рассказала, сколько чая нужно выпивать, чтобы замедлить старение

Врач-эндокринолог Павлова: три чашки чая в день помогают замедлить старение

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Три чашки чая в день помогают замедлить процесс старения. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, слова которой передает «Росбалт».

Опираясь на данные журнала The Lancet Regional Health, Павлова заявила, что употребляя примерно три чашки чая в день, можно снизить свой биологический возраст. Она отметила, что сорт чая не так важен, как регулярное употребление.

По ее словам, воздействие чая усиливается при отказе от алкогольных напитков. Кроме того, она сказала, что в чай не следует добавлять молоко, сахар и мед.

До этого сообщалось, что зеленый чай обладает массой полезных качеств и сохраняет их лучше черного, так как его делают из листиков китайской камелии, которые совсем недолго подвергаются ферментации. Однако пить его можно только свежим, так как уже спустя 15 минут после заваривания в нем образуются вредные вещества, а спустя сутки он может превратиться в яд.

Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова заявляла, что брокколи является одним из самых питательных и полезных овощей, который поможет укрепить иммунную систему благодаря содержанию витамина C.

Ранее врач перечислил «диетические» закуски, употребление которых не поможет похудеть.

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