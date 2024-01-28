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В Минприроды спрогнозировали 10 тысяч лет теплого климата

Министр Козлов: теплый климат сохранится на Земле еще 10 тысяч лет

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Землю ждет еще 10 тыс. лет теплого климата, заявил глава Минприроды РФ Алексей Козлов, сославшись на результаты исследований, проведенных на российской полярной станции «Восток». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы находимся в межледниковом периоде, он гарантирует 20 тыс. лет тепла, 10 тыс. лет мы уже прожили, у нас еще гарантированно 10 тыс. лет тепла», – сказал Козлов.

Глава Минприроды подчеркнул, что к такому выводу удалось прийти благодаря исследованиям Антарктиды.

До этого исследователи пришли к выводу, что из-за таяния льда оказались уничтожены химические элементы, с помощью которых ученые изучали изменения климата.

Тем временем группа ученых из разных стран выяснила, что глобальное потепление несет угрозу крупнейшим на Земле запасам питьевой воды, которые находятся в пещерах по всей планете.

Ранее климатологи признали 2023 год самым жарким в истории цивилизации.

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