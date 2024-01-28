проект

>

Инфекционист рассказал, можно ли вылечить герпес

Врач Поздняков: герпес прячется в недоступных для иммунитета частях организма

close
100%
Depositphotos

Большинство герпетических инфекций остаются в характерных для них участках хромосомы, откуда их невозможно «выбить». Об этом аif.ru рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

Вирусы герпеса «прячутся» в тех местах, которые недостижимы для иммунного ответа, объяснил врач.

«В частности, вирус герпеса 1-го типа «скрывается» в ганглиях тройничного нерва — «узелочках» по ходу тройничного нерва. Вирус Эппштейна-Барр прячется в лимфатических узлах. Цитомегаловирус находится в слюнных железах, но при обострении может проникать в кровь. В крови есть защитные антитела, которые могут иллюминировать (подавить) вирус, но поскольку часть вируса остается в своих очагах, куда действие иммунной системы не доходит, там он и продолжает существовать», — рассказал Поздняков.

Заражение герпесом невозможно предотвратить, так как он есть у подавляющего большинства населения планеты и обычно им заражаются в раннем детстве от родителей воздушно-капельным путем.

«Но можно предотвратить обострения болезни. Для этого нужно поддерживать свой иммунитет — сбалансированно питаться, высыпаться и не нервничать», — заключил врач. 

Ранее дерматовенеролог рассказала, как можно заразиться проказой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами