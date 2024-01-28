Инфекционист рассказал, можно ли вылечить герпес

Большинство герпетических инфекций остаются в характерных для них участках хромосомы, откуда их невозможно «выбить». Об этом аif.ru рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

Вирусы герпеса «прячутся» в тех местах, которые недостижимы для иммунного ответа, объяснил врач.

«В частности, вирус герпеса 1-го типа «скрывается» в ганглиях тройничного нерва — «узелочках» по ходу тройничного нерва. Вирус Эппштейна-Барр прячется в лимфатических узлах. Цитомегаловирус находится в слюнных железах, но при обострении может проникать в кровь. В крови есть защитные антитела, которые могут иллюминировать (подавить) вирус, но поскольку часть вируса остается в своих очагах, куда действие иммунной системы не доходит, там он и продолжает существовать», — рассказал Поздняков.

Заражение герпесом невозможно предотвратить, так как он есть у подавляющего большинства населения планеты и обычно им заражаются в раннем детстве от родителей воздушно-капельным путем.

«Но можно предотвратить обострения болезни. Для этого нужно поддерживать свой иммунитет — сбалансированно питаться, высыпаться и не нервничать», — заключил врач.

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