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Врач рассказала о способах профилактики падений у пожилых

Гериатр Готина отметила важность достаточного количества белка в рационе пожилых

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Перелом шейки бедра повышает риск летального исхода у пожилых, многие из которых не восстанавливаются после травмы. Однако большую часть падений можно предотвратить, изменив образ жизни. Об этом врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Алиса Готина рассказала aif.ru.

Самая очевидная причина падений — мышечная слабость, отметила врач. Поэтому пожилым нужна регулярная физическая активность и достаточное количество белка в рационе. Кроме того, к травме могут привести нарушения походки и равновесия, которыми страдают от 10% людей в возрасте 60–69 лет и более 60% — в возрасте старше 80 лет. Помочь смягчить нарушения могут специальные тренировки, либо использование трости или ходунков. Около 27–86% пожилых людей страдают хроническими болями в спине, суставах, конечностях и других частях тела. Боль способствует развитию двигательных нарушений, поэтому не нужно мириться с ней и считать неизбежным спутником старости, подчеркнула врач. Следует обратиться к терапевту или к алгологу (специалисту по лечению боли).

Повышает риск перелома при падении потеря костной ткани при остеопорозе. На ранней стадии его можно диагностировать с помощью денситометрии — рентгенографического исследования плотности костной ткани.

Определенные препараты (психотропные, седативные) могут вызывать головокружение и слабость. Самостоятельный прием препаратов от гипертонии также может привести к резкому снижению давления и падению. Также опасен одновременный прием различных лекарств, поэтому ни в коем случае не назначать себе лекарства самостоятельно. Готина отметила, что при каждом новом назначении посещать грамотного терапевта, чтобы он мог проанализировать лекарственные взаимодействия, и вовремя заменить одно из лекарств на более подходящие аналоги. Также необходимо минимум раз в год посещать офтальмолога и ЛОР-врача, так как зрительные и слуховые нарушения повышают риск травм.

Наконец, не стоит игнорировать тревожность, снижение настроения, отсутствие желаний и потерю интереса к жизни, — с этими состояниями сложно вести активный образ жизни, снижающий риск падений. Помочь с расстройствами могут психолог или психиатр.

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