проект

>

Ученые: особые сосуды в носу могут быть ключом к очистке мозга от отходов

Nature: лимфатические сосуды носа играют важную роль в очистке мозга от отходов

close
100%
Depositphotos

Ученые обнаружили сеть лимфатических сосудов в задней части носа, которая играет критическую роль в оттоке спинномозговой жидкости от мозга. Исследование, которое улучшит понимание и лечение нейродегенеративных состояний, опубликовано в журнале Nature.

Отходы, которые образуются при работе клеток мозга, выводятся из него со спинномозговой жидкостью. Ее отток обеспечивают лимфатические сосуды вокруг черепных нервов и верхняя область полости носа. Предполагается, что накопление отходов в головном мозге при нарушении оттока может повреждать нервные клетки и играет роль в развитии разных видов деменции, в том числе болезни Альцгеймера.

В новом исследовании ученые использовали трансгенных мышей, светящиеся молекулы-метки, а также методы микрохирургии и передовой визуализации. Они выявили сеть лимфатических сосудов в задней части носа, которая служит основным центром оттока спинномозговой жидкости. Ученым удалось усилить отток спинномозговой жидкости с помощью препаратов с фенилэфрином и нитропросидом натрия. Они были эффективны даже для пожилых мышей, у которых была нарушена структура и работа носоглоточного лимфатического сплетения.

Теперь исследователи планируют подтвердить наблюдения в экспериментах на обезьянах.

Ранее ученые выяснили, что радиация в низких дозах может улучшить состояние после инсульта.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами