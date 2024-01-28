Ученые: особые сосуды в носу могут быть ключом к очистке мозга от отходов

Ученые обнаружили сеть лимфатических сосудов в задней части носа, которая играет критическую роль в оттоке спинномозговой жидкости от мозга. Исследование, которое улучшит понимание и лечение нейродегенеративных состояний, опубликовано в журнале Nature.

Отходы, которые образуются при работе клеток мозга, выводятся из него со спинномозговой жидкостью. Ее отток обеспечивают лимфатические сосуды вокруг черепных нервов и верхняя область полости носа. Предполагается, что накопление отходов в головном мозге при нарушении оттока может повреждать нервные клетки и играет роль в развитии разных видов деменции, в том числе болезни Альцгеймера.

В новом исследовании ученые использовали трансгенных мышей, светящиеся молекулы-метки, а также методы микрохирургии и передовой визуализации. Они выявили сеть лимфатических сосудов в задней части носа, которая служит основным центром оттока спинномозговой жидкости. Ученым удалось усилить отток спинномозговой жидкости с помощью препаратов с фенилэфрином и нитропросидом натрия. Они были эффективны даже для пожилых мышей, у которых была нарушена структура и работа носоглоточного лимфатического сплетения.

Теперь исследователи планируют подтвердить наблюдения в экспериментах на обезьянах.

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