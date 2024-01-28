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Ученые выяснили, как ВИЧ проникает в хранилище генома человека

Nature: ВИЧ проникает в хранилище ДНК человека, притворяясь молекулой хозяина

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kjpargeter/freepik.com

Вирус иммунодефицита человека проникает в ядро клетки, притворяясь одним из естественных белков организма. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature.

Чтобы произошло заражение вирусом иммунодефицита человека, вирус должен переправить свой генетический материал в клеточное ядро и встроить его в хромосому хозяина. Ядро клетки имеет защитную оболочку, предотвращающую от попадания вирусов. Однако ВИЧ каким-то образом удается обходить эту защиту. Затем он заставляет иммунные клетки хозяина вырабатывать новые вирусные частицы, при этом нарушая работу иммунитета.

Как выяснили авторы нового исследования, имеющиеся на капсиде (вирусной оболочке) особые карманы служат для контакта с молекулами на оболочке ядра. При этом ядро «принимает» вирус за нормальный белок клетки-хозяина, кариоферин, и вирусу ничто не мешает встроиться в ДНК.

Около миллиона человек во всем мире ежегодно заражаются ВИЧ. Открытие ученых может лечь в основу лекарства для избавления от вируса или предотвращения заражения. На данный момент существуют только средства, подавляющие размножение вируса — антиретровирусные препараты.

Ранее ученые назвали вирус, который может привести к раку крови.

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