Тренер назвал виды спорта, противопоказанные при сколиозе

Плавание в бассейне не только не профилактирует сколиотическую болезнь, но и может способствовать ее прогрессированию. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер, реабилитолог студии «Анатомия» Евгений Бабыдов.

«Сколиотическая болезнь — сложное многофакторное состояние. Если в организме заложено, что она разовьется, то сделать с этим ничего нельзя. Можно замедлить ее прогрессирование у ребенка специальными тренировками. Улучшение эргономики рабочего места, подбор правильного рюкзака, контроль позы ребенка сидя и стоя помогают предотвратить асимметричную осанку, но не сколиоз — это принципиально разные состояния», — объяснил «Газете.Ru» Бабыдов.

Так как прогрессирование сколиотической болезни можно замедлить, с возраста в шесть-семь лет нужно отслеживать, не появились ли у ребенка внешние признаки сколиоза. Сделать это может опытный тренер или врач, а для подтверждения диагноза нужен рентген. Выбор спортивной секции также лучше обговорить со специалистом.

«Нежелательно плавать в бассейне без присмотра тренера, который работает с больными сколиозом. Некоторые стили плавания дают асимметричную нагрузку, когда левая и правая конечность работают по очереди, встречаются также элементы скручивания — все это может усугубить асимметрию осанки или скрученность позвонков при сколиотической болезни. Детям со сколиозом, подтвержденным рентгеном, не рекомендуются любые виды спорта с асимметричной нагрузкой до прохождения курса коррекционных упражнений: бокс, бадминтон, теннис, фехтование, гимнастика, которая также способствует перерастяжению связок», — рассказал тренер.

Ранее тренер Бабыдов объяснил, почему искривление позвоночника — это не сколиоз.