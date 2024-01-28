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На Луне обнаружили опасные разломы

Planetary Science Journal сообщил об опасных для космонавтов разломах на Луне

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«Роскосмос»/VK

Обнаруженные на Луне разломы представляют потенциальную опасность для астронавтом. Об этом пишет The Planetary Science Journal .

Формирование таких разломов связывают с сейсмическими событиями на Луне вследствие сжатия Луны в результате охлаждения ядра. Подчеркивается, что установление форпостов космонавтов возле групп таких разломов опасно для жизни людей и техники.

«Легкий сейсмический толчок может быть достаточен для запуска оползня реголита, особенно если реголит имеет низкую сцепленность (порядка ∼0,1 кПа)», — отметили ученые.

Реголитом называют остаточный грунт, являющийся продуктом космического выветривания породы на месте. Чаще всего так называют поверхностный слой сыпучего лунного грунта.

До этого на Луне заметили валуны со странными магнитными свойствами. По словам ученого университета Оттавиано Рюша, современные знания о магнитных свойствах Луны ограничены, поэтому новые породы прольют свет на историю спутники Земли и его магнитного ядра.

Ранее Индия стала четвертой «лунной державой».

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