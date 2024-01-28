Психологи обнаружили новый фактор, мешающий бороться с депрессией

Израильские ученые из Еврейского университета в Иерусалиме выяснили, что люди с диагнозом большого депрессивного расстройства (БДР) чаще и проще отвлекаются от позитивных переживаний по сравнению со здоровыми людьми. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Psychopathology and Clinical Science (JPCS).

БДР характеризуется постоянным и сильным чувством печали, безнадежности и отсутствием интереса или удовольствия от любой деятельности. Люди с большим депрессивным расстройством часто испытывают значительные нарушения в повседневной жизни, влияющие на работу, отношения и общее благополучие.

В двух исследованиях команда попытались выяснить, как здоровые люди и люди с депрессией реагируют приятные и неприятные стимулы.

В двух экспериментах в общей сложности участвовали около 200 человек, у половины из которых было диагностировано БДР, а вторая часть не страдала психическими расстройствами и служила контрольной группой.

Испытуемые должны были анализировать свои реакции на приятные или неприятные воспоминания, выбирая одну из стратегий — отвлечение мыслей на другую тему или обдумывание случившегося.

Результаты показали, что люди с депрессией чаще склонны отвлекаться от позитивных впечатлений, ослабляя их эффект, и из-за этого чаще испытывали печаль, грусть и тревогу в повседневной жизни. При этом выяснилось, что депрессия не влияет на мотивацию испытывать хорошие чувства, однако их эффект длится сравнительно недолго.

Ранее ученые нашли связь между экологией, генами и склонностью к депрессии.