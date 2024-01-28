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Дерматовенеролог рассказала, как можно заразиться проказой

Врач Карамова: кратковременный контакт с зараженным не приводит к передаче лепры

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Заразиться лепрой можно при тесном и длительном контакте с больным человеком, контакт с кожей реже приводит к передаче инфекции. Об этом «Газете.Ru» во Всемирный день помощи больным проказой рассказала заведующая отделом дерматологии Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Арфеня Карамова.

«Передача возбудителей лепры происходит при тесном и длительном контакте между инфицированным человеком, который при чихании и кашле выделяет бактерии с мелкими каплями отделяемого из полости носа, и здоровым человеком. Реже передача может происходить от человека к человеку через поврежденные поверхности кожи. Считается возможной передача возбудителя от матери плоду, через грудное молоко, через кровь и с укусами насекомых», — объяснила «Газете.Ru» Карамова.

Лепру вызывают бактерии Mycobacterium leprae и Mycobacterium lepromatosis. Среди животных единственным доказанным естественным хозяином и резервуаром M. leprae является девятипоясный броненосец (Dasypus novemcinctus), обитающий в Южной Америке.

«Обнаружено, что M. leprae передается от броненосцев людям, когда они обрабатывают или употребляют в пищу этих животных. Тем не менее для большинства людей, сталкивающихся с броненосцами, риск заболеть минимален», — рассказала врач.

О том, как лепра влияет на потенцию и либидо и как лечат зараженных в России, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дерматолог перечислила эффективные средства при холодовой экземе.

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