Развлечения могут ускорить обучение новым навыкам

Пассивное знакомство с предметом может ускорить обучение. Это показало исследование на мышах, опубликованное в журнале eLife. Данные подтверждают идею о том, что просмотр фильмов на иностранном языке может ускорить его изучение.

Изучение нового навыка требует регулярной практики в течение длительного времени. Однако предыдущие исследования показали, что ускорить этот процесс может пассивное воздействие. Например, просмотр фильмов на иностранном языке или прослушивание музыки при обучении игре на музыкальном инструменте.

Однако узнать, что именно происходит в мозге человека при пассивном воздействии, сложно. Поэтому в новом исследовании ученые провели эксперимент на мышах. Они научили животных тянуться к награде в определенном месте в ответ на особые звуки. Затем часть мышей также подвергли пассивному воздействию этих звуков в их обычной жизни. Эти животные стали эффективнее выполнять задачу и чаще получать лакомство.

Затем, чтобы лучше понять, как обучение может происходить в мозге, исследователи обучили и протестировали различные искусственные нейронные сети на смоделированной версии обучающей задачи. Нейросети не являются прямой копией мозга, но их можно использовать для генерации гипотез, которые затем можно проверить экспериментально. Результаты моделирования позволяют предположить, что пассивное воздействие стимула создает в мозге основу его образа. Затем активное обучение закрепляет в мозге остальные детали, причем это происходит быстрее благодаря пассивному воздействию. В будущем ученые планируют оценить активность мозга у мышей во время аналогичного учебного задания, чтобы проверить свою гипотезу.

Ранее ученые выяснили, что приложения для знакомств могли изменить работу мозга людей.