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Врач рассказала о факторах риска опасной болезни печени

Врач Бакаева: неалкогольная жировая болезнь печени бывает у худых людей

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Главный фактор риска неалкогольной жировой болезни печени — избыточный вес или ожирение. Но это заболевание может развиться и при нормальном весе, поэтому всем людям стоит раз в год проходить диспансеризацию и делать УЗИ брюшной полости. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог клиники «Эксперт» (Санкт-Петербург), автор телеграм-канала «Гепатолог | Софья Бакаева».

«Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) сопровождается накоплением жира в печени, воспалением и фиброзом (заменой функциональной ткани печени на соединительную). Чаще всего она встречается у людей с ожирением или избыточным весом. Но НАЖБП может возникнуть и у худого человека с фигурой «skinny fat», что можно перевести как «худой толстяк». У них низка доля мышечной массы и высока доля подкожного жира, а часто и висцерального, который окружает внутренние органы. Его много и у людей с абдоминальным ожирением, то есть с избытком жира в области живота. У них также есть склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и нарушениям холестеринового обмена — все эти состояния сами по себе повышают риск НАЖБП. Поэтому независимо от веса нужно раз в год проходить диспансеризацию с УЗИ брюшной полости», — рассказала «Газете.Ru» Бакаева.

Как объяснила гепатолог, распознать абдоминальное ожирение можно по окружности талии: у женщин талия больше 88 см и у мужчин более 94 см связана с повышенным риском НАЖБП и других последствий абдоминального ожирения. Для людей азиатского происхождения границы строже: 80 см для женщин и 90 см для мужчин.

«Для того, чтобы определить избыток или дефицит веса, используют показатель ИМТ. Он представляет собой вес в килограммах, разделенный на квадрат роста в метрах. Это не идеальный показатель: он не подходит, например, людям с ампутированными конечностями или с очень большой мышечной массой. У последних ИМТ может быть выше нормы даже без ожирения», — подчеркнула врач.

Нормальный диапазон ИМТ — от 18,5 до 24,9. Если показатель составляет от 25 до 29,9, это может говорить об избыточной массе тела, а выше 30 — об ожирении. Однако у лиц азиатского происхождения ИМТ выше 23 может быть признаком избытка веса, отметила Бакаева.

Ранее ученые выяснили, каковы шансы на избавление от диабета при похудении.

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