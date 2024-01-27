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Ученые выяснили, что люди способны точно оценить уровень счастья незнакомцев

SPPS: короткое общение дает понять, доволен ли незнакомый человек жизнью

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Группа ученых из Университета Кенхи в Сейле, Южная Корея, выяснила, что незнакомые люди способны с удивительной точностью оценивать удовлетворенность жизнью людей, которых они прежде никогда не видели. Исследование опубликовано в научном журнале Social Psychological and Personality Science (SPP).

Изучение благополучия обычное сосредоточено на том, как люди оценивают свое собственное состояние счастья. Предыдущие работы часто полагались на отчеты членов семьи, друзей и других близких для испытуемых людей для подтверждения оценки.

В новом эксперименте специалисты сместили акцент на точность суждений о чужом благополучии от незнакомцев. Психологи стремились раскрыть сигналы, ведущие к точным суждениям о благополучии, что может иметь важные теоретические и практические последствия. Для этого они отобрали 200 студентов. Участники должны были рассказать о своих ощущениях от жизни, положительных и отрицательных эмоциях. Также добровольцев сфотографировали и записали их самопрезентации на видео.

Ролики с выступлениями участников показали незнакомым с ними людям, после чего последних попросили оценить уровень благополучия молодых людей. Метод позволил исследователям уловить широкий спектр сигналов: физических, невербальных, паралингвистических и лингвистических. Они также смогли проанализировать их корреляцию с самооценкой самочувствия студентов и оценками незнакомцев.

Результаты исследования выявили значительную взаимосвязь между самоотчетами студентов об удовлетворенности жизнью и положительным аффектом и оценками незнакомцев, но не с отрицательным аффектом. Это говорит о том, что незнакомцы могут точно оценить положительные чувства другого человека за короткое общение.

Ключевыми факторами, влияющими на эти суждения, оказались громкий голос и физическая привлекательность. Исследование подчеркивает сложную динамику восприятия и выражения благополучия, показывая, что, хотя определенные сигналы, такие как улыбка, обычно используются незнакомцами для оценки уровня счастья, они не всегда могут быть достоверными индикаторами фактического состояния.

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