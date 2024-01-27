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NASA и ЕКА построят первую космическую обсерваторию для поиска гравитационных волн

NASA: проект орбитальной лазерной антенны LISA прошел капитальную проверку

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AEI/MM/Exozet/NASA

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о принятии в свою программу миссий первой в своем космической обсерватории, которая предназначена для обнаружения гравитационных волн. В рамках проекта на середину 2030-х годов запланирован запуск космической антенны с лазерным интерферометром LISA, сообщается на официальном сайте NASA.

LISA будет состоять из трех космических модулей, расположенных в огромной треугольной формации, которая будет следовать за Землей на ее орбите вокруг Солнца. Каждая сторона треугольника простирается на 2,5 млн километров.

Каждый модуль будет отслеживать внутренние тестовые массы, на которые влияет только гравитация. В то же время аппараты будут поддерживать непрерывную лазерную связь, чтобы измерять расстояние между собой с точностью до размера атома гелия. Гравитационные волны от источников по всей Вселенной будут вызывать колебания длины плеч треугольника, и LISA уловит эти изменения.

NASA на правах участника проекта обеспечит LISA лазерами, телескопами и устройствами для снижения электромагнитных помех. LISA использует это оборудование для точного измерения расстояний до источников гравитационных волн. ЕКА, в свою очередь, предоставит космический корабль и будет контролировать международную команду во время осуществления и эксплуатации миссии.

«В 2015 году наземная обсерватория LIGO открыла окно к изучению гравитационных волн, возмущений, которые проносятся через пространственно-временную ткань нашей Вселенной.
LISA предоставит нам панорамный вид, позволяющий наблюдать широкий спектр источников как внутри нашей галактики, так и далеко за ее пределами», — отметил глава отдела астрофизики в штаб-квартире NASA Марк Клэмпин.

Ранее стало известно о запуске самого масштабного проекта по поиску внеземного разума.

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