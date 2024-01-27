Создан новый инструмент, помогающий предсказать прогрессирование болезни Альцгеймера

Исследователи из Техасского университета в США разработали новую, основанную на машинном обучении систему DETree, которая может помочь спрогнозировать дальнейшее течение болезни Альцгеймера у людей с этим заболеванием. Результаты опубликованы в Pharmacological Research (Pharm Res).

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 55 миллионов человек во всем мире страдают деменцией. Наиболее распространенной формой является болезнь Альцгеймера, неизлечимое заболевание, которое приводит к ухудшению работы мозга.

Болезнь Альцгеймера может оказывать влияние на психологические, социальные и экономические аспекты жизни не только пациентов, но и тех, кто заботится о них. Поскольку симптомы болезни со временем прогрессируют, как пациентам, так и лицам, осуществляющим уход за ними, важно подготовиться к возможной необходимости приложить больше усилий для борьбы с заболеванием.

Новая система диагностики DETree основана на алгоритмах машинного обучения. Это вычислительные модели, которые позволяют компьютерам понимать закономерности и прогнозировать или выносить суждения на основе имеющихся данных. С помощью предоставленной информации о состоянии здоровья пациентов система может определить, когда симптомы болезни Альцгеймера станут более серьезными.

Ученые уже протестировали DETree, используя данные 266 человек с болезнью Альцгеймера. Затем прогнозы DETree сравнили с таковыми других широко используемых методов оценки состояния пациентов с болезнью Альцгеймера. Новая система продемонстрировала большую точность и эффективность.

Исследователи также отметили, что их разработка потенциально может помочь прогнозировать прогрессирование других заболеваний, которые имеют несколько клинических стадий развития. К ним относятся болезнь Паркинсона, болезнь Хантингтона и болезнь Крейтцфельдта-Якоба.

Ранее стало известно, что проблемы со зрением могут быть признаками болезни Альцгеймера.